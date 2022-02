Dreiste Diebe klauen an einer Haltestelle in Hettstedt die Einkäufe einer 80-Jährigen

Hettstedt/MZ - Eine 80-Jährige hat ihre Tasche mit Einkäufen am Samstagnachmittag auf einer Bank an einer Bushaltestelle abgestellt. Die Seniorin entfernte sich ein wenig von der Tasche, als ein Fahrzeug in der Einbuchtung anhielt.

Die Beifahrerin, als dunkelhaarige Frau zwischen 30 und 35 Jahren beschrieben, stieg aus und schnappte sich die Tasche.

Das Opfer versuchte laut Polizeiangaben noch die Diebin aufzuhalten, war aber nicht schnell genug. Die Täterin stieg wieder in das Fahrzeug und flüchtete. Die alarmierten Polizeibeamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.