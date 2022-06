Drei Menschen auf der Strecke zwischen Mansfeld und Hettstedt verletzt

Kollision mit dem Gegenverkehr beim Überholen. Zwei Schwerverletzte wurden in Krankenhäuser in Halle und Sangerhausen gebracht.

Mansfeld/MZ - Drei Menschen wurden bei einem Unfall auf der Bundesstraße 180 verletzt, zwei von ihnen so schwer, dass sie in Kliniken in Halle und Sangerhausen gebracht wurden. Er ereignete sich am Mittwoch, etwa 10.50 Uhr.