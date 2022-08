Drei Grundstücke in Mansfeld werden in Auktion angeboten

Zwischen 12.000 Euro und 49.000 Euro liegen die Mindestgebote für die drei Grundstücke in Mansfeld, die in einer Auktion ersteigert werden können.

Mansfeld/MZ - Ein ehemaliges Wohn- und Geschäftshaus in Mansfeld soll in Kürze versteigert werden. Es ist im Katalog des Auktionshauses Karhausen AG für die Auktion am 22. September in Berlin aufgelistet. Es handelt sich dabei um ein Gebäude, das um 1900 erbaut worden ist, es ist zweigeschossig und teilweise unterkellert.