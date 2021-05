Diskussion um Hettstedter Stadtrat um Unternehmensgruppe Wend

Unternehmensgruppe Wend in Hettstedt. Plakat am Pflegezentrum Sankt Jakobus in Hettstedt.

Hettstedt

Die Diskussion um die Zusammenarbeit der Stadt Hettstedt mit der Unternehmensgruppe Wend wird nun im Stadtrat weitergeführt, so die Entscheidung des Haupt-, Wirtschafts- und Vergabeausschusses am Mittwochabend. Beraten werde soll der Antrag der Linksfraktion, die Werbung und Sponsoring des privaten Pflegedienstes in der Stadt unterbinden will. Hintergrund sind die veränderten Umstände im Wohnobjekt in der St.-Jakobistraße. Nachdem am 1. April die Unternehmensgruppe Wend neuer Betreiber wurde, änderten sich für die Bewohner, die seit Mai 2020 in bereits sanierten Wohnungen des Pflegezentrums leben, die Nutzungsbedingungen für Gemeinschaftsräume.

Geschäftsführer Florian Wend war mit einigen Angestellten im Ausschuss anwesend, äußerte sich aber nicht während der Sitzung, da Besucher weder Fragen zu Tagesordnungspunkten stellen dürfen noch Rederecht bei den Diskussionen haben. Nach der Sitzung erklärte er gegenüber der MZ, dass man Präsenz zeigen wollte. Die Diskussion um sein Unternehmen richte sich nämlich auch gegen seine Mitarbeiter, die in Hettstedt leben und arbeiten.

Bedenken zum Antrag der Linksfraktion

Mit dem Antrag der Linksfraktion zeigten sich aber nicht alle Ausschussmitglieder einverstanden. Tilo Wechselberger, Vorsitzender der CDU/BSH/Feuerwehr-Fraktion, äußerte große Bedenken: „Das sind privatrechtliche Dinge. Was soll da unser Part sein? Das gehört nicht in die Stadtratssitzung. Wir blamieren uns damit.“ Außerdem sei es aufgrund der schlechten Haushaltslage der Stadt schwierig, Sponsoring auszuschließen, ergänzte er. Bürgermeister Dirk Fuhlert (parteilos) kündigte derweil an, dass er bei einer Zustimmung des Rates zum Antrag der Linksfraktion in Widerspruch gehen werde, da die Forderung rechtswidrig sei.

Nicht in den Stadtrat geschafft hat es derweil der Antrag der AfD-Fraktion zum Thema Pflegedienst Wend. Der handschriftlich verfasste Zettel sei unvollständig gewesen. Das fehlende Verb im Antrag ließ die eigentliche Forderung ungeklärt. Stadtratsvorsitzender Frank Nestler (FBM): „So, wie es jetzt dasteht, kann ich ihn nicht nehmen.“ Die AfD habe nun die Möglichkeit, einen neuen vollständigen Antrag zu formulieren und erneut in die nächste Sitzungsrunde einzubringen, ergänzte er. Die AfD-Fraktion war bei der Ausschusssitzung dieses Mal nicht anwesend. (mz)