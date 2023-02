Feuerteufel schlägt erneut in Hettstedt zu Diesmal geht großer Müllcontainer in Flammen auf

Die Brandserie in Hettstedt geht offenbar weiter. In der Nacht zu Dienstag musste die Feuerwehr in die Ernst-Moritz-Arndt-Straße ausrücken. Dort brannt eine großer Müllcontainer. Was bisher bekannt ist.