In einem Zug hat ein Mann den Rucksack einer 29 Jahre alten Frau geklaut und ist danach am Bahnhof Hettstedt ausgestiegen. Nun sucht die Polizei nach ihm.

Mann klaut Rucksack und steigt am Bahnhof Hettstedt aus: Wer kennt den Täter? (Fotos im Text)

Diebstahl in Zug

Hettstedt. - Die Polizei im Landkreis Mansfeld-Südharz ist auf der Suche nach einem Dieb, der am 27. August in einem Regional-Express (RE) auf der Strecke zwischen Erfurt und Magdeburg einen Rucksack geklaut hat.

Laut Polizei nutzte der gesuchte Mann die Gelegenheit, als die 29 Jahre alte Eigentümerin des Rucksacks mit ihrem Kind gegen 11.40 Uhr auf der Toilette war.

In dem Rucksack seien unter anderem persönliche Dokumente und Schmuck der Frau gewesen. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Dieser Mann wird von der Polizei gesucht. Foto: Polizei

männlich

circa 20 bis 30 Jahre alt

kurze Haare

leichter Bartansatz

weißes langärmliges Shirt

Der Mann hatte den Zug in Sangerhausen betreten und stieg am Bahnhof in Hettstedt aus, heißt es.

Wer kennt diesen Mann? Foto: Polizei

Die Polizei nimmt Hinweise zur Tat und/oder dem Täter unter der Telefonnummer 03475/670293 entgegen.