Welbsleben/MZ - Am 24. September liegt es in den Händen der Arnsteiner. Dann wird ein neuer Bürgermeister für die Einheitsgemeinde gewählt. Zur Wahl stehen: Sylvia Abele (54), Einzelkandidatin und Betreiberin der Gaststätte „Schlackemühle“ in Alterode; Frank Fischer (60), Einzelkandidat, der in der Stadtverwaltung Aschersleben arbeitet und als Arnsteiner Stadtrat aktiv ist; Janet Klaus (36), Kandidatin für die SPD und Bauamtsleiterin der Stadt Arnstein und Rico Müller (49), Einzelkandidat und Malermeister aus Alterode.