Die „Unsterblichen“ treffen sich wieder

Hettstedt/MZ - Es ist ein feststehender Termin in Hettstedt: Am Neujahrstag um 11 Uhr treffen sich die „Unsterblichen“ zu ihrem Frühschoppen. Bereits seit 1881 wird diese Tradition gepflegt, und bis auf die Kriegszeiten haben die Treffen auch immer stattgefunden. Fast immer - vor einem Jahr mussten die „Unsterblichen“ wegen des Corona-Lockdowns pausieren. Doch nun möchte die Truppe - zu der traditionell nur Männer gehören - das neue Jahr wieder wie gewohnt begrüßen.

Getreu dem Motto „Hattersch alle schon vernummen, ach heite sin se wedder gekommen in Hettstedt an erschten Januar die Unsterblichen, wie vun 1881 alle Jahr!“ wird es am Samstag pünktlich um 11 Uhr losgehen. „Alle Freunde und die, die es werden wollen, sind dazu eingeladen“, so Präsident Bernd Rudloff (78). Weil der angestammte „Ratskeller“ nach wie vor geschlossen ist, kommen die „Unsterblichen“ in der Gaststätte „Kleine Vielfalt“ in der Wilhelmstraße zusammen. Natürlich unter Einhaltung der Corona-Regeln.

Die Zeremonie beginnt mit dem Anzünden dreier Kerzen. Diese erinnern an die drei Hettstedter Bergleute, die sich 1881 erstmals zu dem Frühschoppen trafen und damit die „Unsterblichen“ begründeten. Dabei ging es darum, wer die durchzechte Silvesternacht unbeschadet überstanden hatte und noch etwas weiter trinken konnte.

Nach einer Ansprache des Präsidenten gedenken die Anwesenden der Verstorbenen und singen das Steigerlied. Dann startet die Polonaise, die diesmal aber nicht über den Marktplatz, sondern entlang des Busbahnhofs führen wird.

Anmeldungen zu dem Treffen sind nicht erforderlich. „In den letzten Jahren waren wir immer so um die 20 Mann“, sagt Rudloff. Er selbst ist seit fast 60 Jahren dabei und hofft, dass diese Hettstedter Tradition auch künftig weiter leben wird.