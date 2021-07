„Die Tagelöhner“ treten im Hettstedter Kunstzuckerhut auf

Hettstedt/MZ - Am Ende war es das Wetter, das die Pläne im Kunstzuckerhut Hettstedt durchkreuzte. Nach einem Jahr Pause aufgrund der Corona-Pandemie stand am vergangenen Freitag das erste Konzert auf dem Plan. Ein Open-Air-Konzert mit dem Duo „Hand auf’s Herz“ sollte es werden. Doch dann kam der Regen. „Das Wetter machte das geplante Open Air unmöglich, so dass wir mit weniger Besuchern in den Zuckerhut ausweichen mussten“, sagt Andreas Lieding, Vorsitzender des Vereins Kunstzuckerhut in Hettstedt. Allerdings habe die Veranstaltung auch gezeigt, wie sehr die Gäste und alle Beteiligten ein solches Erlebnis vermisst haben.

„Darum haben wir spontan beim Folkduo ’Die Tagelöhner’ aus Bernburg angefragt, ob sie ihr ausgefallenes Konzert am 23. Juli nachholen wollen“, sagt Lieding. Und somit steht das nächste Open-Air in den Startlöchern, und hofft dieses Mal auf besseres Wetter. „Die Tagelöhner“, das sind Steffen Knaul und Ralph Jäsche, die seit nunmehr 16 Jahren durch Deutschland touren. In den folkloristisch geprägten Liedern werden alltägliche Dinge aufgegriffen, die mit Wortwitz gespickt und umfangreichem Instrumentarium - von Gitarren über Laute und Mandoline bis hin zur Violine und Mundharmonika - nebst wohlklingender Zweistimmigkeit ergänzt werden.

›› Das Konzert am 23. Juli beginnt um 19 Uhr. Der Kartenpreis beträgt 15 Euro. Karten gibt es unter: 03476/20 16 48