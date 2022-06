Die Regionalbereichsbeamten in Hettstedt sind für Jung und Alt im Einsatz

Die Regionalbereichsbeamten in Hettstedt haben ein breites Aufgabenspektrum. Vor allem die Präventionsarbeit liegt ihnen am Herzen.

Grit Kilian-Moritz und Uwe Börner sind in Hettstedt im Einsatz.

Hettstedt/MZ - Verkehrserziehung, sicherer Schulweg, Gewaltprävention oder Umgang mit Handy, Internet und Co.: Mit dem Schulstart beginnt auch für die Regionalbereichsbeamten (RBB) in Hettstedt wieder die Zeit der Präventionsprojekte. Uwe Börner und Grit Kilian-Moritz sind die beiden Beamten, die dafür in der Kupferstadt unterwegs sind.