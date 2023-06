Turm ist wieder sicher Der zweite Bauabschnitt der Sanierung der St.-Andreas-Kirche in Siersleben ist abgeschlossen

Die Arbeiten am Dachstuhl und an der Fassade der Siersleber Kirche sind so gut wie beendet. Das will die Gemeinde am Samstag, den 17. Juni, um 14 Uhr, feiern.