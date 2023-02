Der Verein „Nicht allein Zuhause“, der seinen Sitz in Klostermansfeld hat, will sein Angebot jetzt auch auf Hettstedt ausdehnen.

Der Verein „Nicht allein Zuhause", der seinen Sitz in Klostermansfeld hat, und bereits in Eisleben einige Veranstaltungen organisierte, will sein Angebot jetzt auch auf Hettstedt ausdehnen. Damit wolle man weiteren Senioren Informationen, gesellige Treffen und Abwechslung anbieten, so die Vereinschefin Sandra Munzert in einer Pressemitteilung.