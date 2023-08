Debatte um die Kita-Beiträge in Mansfeld beginnt von vorn

Symbolfoto - Blick auf das Rathaus in Mansfeld

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Mansfeld/MZ - Neuer Anlauf in Mansfeld: Nachdem der Stadtrat in seiner jüngsten Beratung vor der Sommerpause den Anstieg der Kostenbeiträge für die Betreuung in Kindertagesstätten abgelehnt hatte, kam das Thema jetzt wieder auf die Tagesordnung.