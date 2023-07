In Alterode steht das viertägige Heimatfest an, dessen Highlight der Erbsbärumzug im Ort ist.

Alterode/MZ - Wenn am kommenden Wochenende wieder jede Menge Stroh in Alterode benötigt wird und Halmeweise davon in den Straßen liegt, dann ist eines klar: Es ist wieder Erbsbär-Zeit. Traditionell wird dabei ein männlicher Alteröder in Erbsenstroh gewickelt und zieht, begleitet durch ein Gefolge, durch den Ort, um Eier, Bratwurst und den ein oder anderen Schnaps zu sammeln. Eine Tradition, die es im Eine-Dorf schon seit Jahrzehnten gibt und für jeden Alteröder irgendwie „Pflicht“ ist, wie Andy Hirt vom Heimatverein erzählt.