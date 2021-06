Das erwartet die Besucher beim Mittelalterfest auf dem Kamelhof in Hettstedt

Hettstedt - Es ist wieder so weit: Am kommenden Wochenende, dem 26. und 27. Juni, erobern die Wikinger und Ritter die Stadt Hettstedt. Oder zumindest einen kleinen Teil davon. Denn auf dem Kamelhof der Familie Meuter findet das zweite „Úlfalda Mittelalterfest“ statt. Bereits im vergangenen Jahr veranstalteten die Betreiber das bunte Spektakel und gaben damit ihren Einstand. Nun sollen die Besucher erneut in die historischen Epochen entführt werden. Dafür sind neben den Betreibern selbst auch jede Menge Schausteller und Unterstützer vor Ort.

Schaukämpfe, Feuerkünstler und Musik auf dem Kamelhof in Hettstedt

Ritter geben einen Einblick in die Mittelalterküche und ihr Lagerleben, Wikinger duellieren sich bei Schaukämpfen und präsentieren ihre Waffen und Fakire und Feuerkünstler sorgen für staunende Blicke, während die musikalischen Klänge der frühen Zeit über den Hof hallen. Zu den Waffen können übrigens auch die Besucher selbst greifen und sich beim Axtwerfen und Bogenschießen austesten. Für die kleinen Gäste steht Pferdereiten auf dem Plan. Und immer mit dabei sind die drei Kamele des Familienhofs sowie die hauseigenen Alpakas, Ponys und Esel Alf. Im vergangenen Frühjahr hatten Franziska Meuter und ihr Mann Sebastian den Hof rund um die drei höckrigen Hauptattraktionen aufgebaut und eröffnet. Seitdem kann man die Tiere besuchen und füttern, und mit Streicheleinheiten sogar hautnah auf Tuchfühlung mit den pelzigen Riesen gehen.

Da die Besucherzahl zum Mittelalterfest coronabedingt begrenzt ist, kann es zu Wartezeiten am Einlass kommen, informieren die Betreiber bereits im Vorfeld. „Wichtig ist auch die Testpflicht“, sagt Franziska Meuter. Wer keine Bescheinigung eines aktuellen Negativtest mitbringen könne, kann sich auch mit einem Schnelltest vor Ort testen. „Wir haben auch Tests hier, die gekauft werden können. Aber auch nur in begrenzter Stückzahl“, sagt Meuter.

Keine Parkmöglichkeiten vor Ort

Da der Hof der Familie in der Gerbstedter Straße am Rand von Hettstedt liegt, gibt es direkt vor Ort keine Parkmöglichkeiten. „Es müssen die öffentlichen Parkplätze der Stadt genutzt werden“, sagt Meuter dazu. Die befinden sich in der Innenstadt einmal in der Lutherstraße und in der Mühlgartenstraße. Der Weg von dort aus zum Veranstaltungsort wird mit dem Logo des Kamelhofs und Pfeilen ausgeschildert. In der dem Kamelhof nahe gelegenen Friedrich-Werthmann-Siedlung gäbe es ebenfalls einige öffentliche Parkplätze für die Besucher, informieren die Betreiber weiter.

Der Eintritt zum Mittelalterfest kostet für Erwachsene neun Euro für Kinder (3-14 Jahre) sechs; Karten gibt es vor Ort an der Kasse. Einlass am Samstag und Sonntag ist jeweils um 9 Uhr. Weitere Infos und Kontakt zum Kamelhof unter: 0176/24 97 35 76 oder online unter: www.kamelhof-hettstedt.de (mz)