Kreisfeld/MZ. - Zum Großeinkauf macht sich der Chef der Kreisfelder Pfingstgesellschaft in den nächsten Tagen auf den Weg. Thomas Stock will die Überraschungen für die Weihnachtsbeutel besorgen, die die jüngsten Besucher des Adventsmarktes am 2. Dezember im Katharinenholz vom Weihnachtsmann überreicht bekommen. „Unsere Frauen wollen die Beutel am Wochenende befüllen“, sagt Stock.