Arnstedt/MZ. - Der Dart-Sport-Verein (DSV) Arnstein lädt am 22. Februar zum 5. Arnstein-Cup im Steeldart auf dem Saal der ehemaligen Gaststätte in Arnstedt ein. „Wir mussten in diesem Jahr das Teilnehmerfeld von 48 auf 64 Spieler erhöhen, um dem Andrang gerecht zu werden“, sagt Vereinsmitglied René Huster.