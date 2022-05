Darline Hartwig hat ihren Traumberuf im Hettstedter Kolping-Werk gefunden

Hettstedt/MZ - Die junge Frau hat ihre braunen langen Haare zum Pferdeschwanz zusammengebunden. Neben ihr stapeln sich bunte Stoffe. Vor ihr auf dem Tisch: eine Nähmaschine. Das wichtigstes Werkzeug in ihrer Ausbildung zur Textil- und Modeschneiderin.

Eigentlicher Berufswunsch war Tierpflegerin

Darline Hartwig liebt das Nähen. Und deswegen wollte sie auch genau das beruflich machen: „Ich hätte mich nicht für die Ausbildung entschieden, wenn ich das Nähen nicht gerne machen würde“, sagt die 20-Jährige, die im Kolping-Werk in Hettstedt lernt. Schon als kleines Kind habe sie gerne Handarbeit gemacht und genäht.

Eigentlich habe sie Tierpflegerin werden wollen, aber an den Beruf sei kein Rankommen gewesen. „Eine Arbeitsamtmitarbeiterin hat mir geraten, das zu tun, was mir Spaß macht“, so Hartwig. Danach habe sie gezielt nach Ausbildungsstätten gesucht, die eine Ausbildung zur Textilschneiderin anbieten und stieß dabei auf die Kolping-Werke. Durch ihre Vorkenntnisse im Nähen und ihrem Willen habe sie ohne Praktikum einen Ausbildungsvertrag ergattert. „Darüber war ich wirklich sehr glücklich“, so Hartwig, die gebürtig aus Frankfurt an der Oder stammt.

„Ich kann auch nur jedem raten, das zu tun, was ihm Spaß macht“

2019 startete die dreijährige Ausbildung. Und rückblickend sei ihr der Beruf nun wie auf den Leib geschneidert. „Ich kann auch nur jedem raten, das zu tun, was ihm Spaß macht“, sagt Hartwig. Das sei nämlich in ihren Augen Grundvoraussetzung für ein gutes Berufsleben. Jeden Tag um sieben Uhr beginnt ihr Arbeitstag. Dann wird der Lehrplan besprochen. Ein Beispiel aus der Praxis: Taschen aufnähen oder Hosen kürzen. Alles, was für die Abschlussprüfungen wichtig sei. „Am liebsten nähe ich Babysachen, die sind immer so klein und süß“, sagt die junge Frau.

Außerdem lerne man in der Berufsausbildung im Kolping-Werk anhand von Vorgaben, Schnittmuster und Modelle für Kollektions- und Serienfertigungen anzufertigen und Textilproduktionen zu planen und zu kalkulieren. „Manchmal nähen wir auch etwas für einen Kunden“, so die Auszubildende. Privat würde sie gerne mehr nähen, aber ihr fehle die Zeit. Denn neben der Leidenschaft für Mode habe sie viele Hobbys - wie zum Beispiel Tanzen oder Keyboardspielen.

Ziele nach der Ausbildung

„Nach der Ausbildung würde ich gerne in einer kleinen Schneiderei arbeiten, auf keinen Fall in einem Massenproduktionsbetrieb“, sagt die 20-Jährige. Außerdem würde sie gerne Geld ansparen, um eine Weiterbildung zur Schnittdirektrice zu machen. Das seien Produktentwickler im Bereich Mode. Diese Weiterbildung würde noch einmal zwei Jahre dauern und zwei- bis viertausend Euro kosten. „Aber vielleicht mache ich mich auch selbstständig“, so Hartwig.

Heimweh habe sie kaum: „Ich wohne hier im Kolping-Werk in einer Wohngruppe, da ist immer was los“, erzählt die angehende Schneiderin von ihrem Leben. In die Heimat ziehe es sie deswegen erst einmal nicht zurück. „Nach der Ausbildung möchte ich hier in der Gegend wohnen bleiben“, ist sich Hartwig ziemlich sicher. Auch wenn sie dann weit weg von ihrer Heimat wäre, sie fühle sich hier wohl.