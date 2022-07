Danny Kavalier hätte es so gewollt - Spielgeräte und Bücher für Kinder

Nach dem Tod des Kupferstadt-Bürgermeisters Danny Kavalier im Jahr 2018 wurde eine Spendenaktion in Leben gerufen. Was in Hettstedt alles erreicht wurde.

Danny Kavalier ist im September 2018 im Alter von nur 40 Jahren gestorben. In Erinnerung an ihn wurden Spenden für Kinderprojekte gesammelt.

Hettstedt/MZ/bl - Die Vision einer kinderfreundlichen Stadt ist in Hettstedt nie zu den Akten gelegt worden. Dazu gab es ganz viele und unterschiedliche Projekte. Nach dem Tod des Bürgermeisters der Stadt Hettstedt und CDU-Kreisvorsitzenden, Danny Kavalier, im September 2018 wurde vom Förderverein „Kinder unterm Regenbogen“ eine Spendenaktion ins Leben gerufen, um das Ziel einer kinderfreundlichen Stadt weiter zu verfolgen. „Nun wurde das Projekt final abgeschlossen“, so eine Sprecherin der Kupferstadt. Was ist in diesem Zusammenhang passiert?