In Sandersleben soll eine digitale Anzeigetafel aufgestellt werden. Es ist der vierte Tempo-Smiley im Stadtgebiet Arnsteins.

Symbolfoto - In Sandersleben soll eine digitale Anzeigetafel aufgestellt werden.

Sandersleben/MZ. - Der Arnsteiner Ortsteil Sandersleben (Anhalt) bekommt demnächst einen Verkehrssmiley. Wie Ordnungsamtsleiterin Daniela Waage auf Nachfrage der MZ mitteilt, soll die digitale Anzeigentafel in der Bernburger Straße Höhe der Hausnummern 37/38 aufgestellt werden.

Der Vorschlag für den Standort kam aus den Reihen des Ortschaftsrats. Die finanziellen Mittel wiederum über eine Spende. 2.500 Euro hat die Jagdgenossenschaft Sandersleben für die Anschaffung des Smileys gespendet. Der Haupt-, Sozial- und Finanzausschuss der Stadt hat in seiner zurückliegenden Sitzung am Dienstagabend der Annahme der Spende zugestimmt.

Vierte Smileytafel im Stadtgebiet Arnsteins

Angeschafft wurde der Smiley bereits und soll nun zeitnah auch aufgestellt werden, teilt Waage mit. „Das Gerät wird an einer Laterne angeschlossen und dadurch betrieben. Der Elektriker muss das jetzt nur noch anschließen“, sagt sie.

Der Sandersleber Smiley ist unterdessen der vierte im Stadtgebiet Arnsteins. In Welbsleben wurde auf Drängen einer Bürgerinitiative 2019 ein Kontrollgerät in der Westdorfer Straße aufgestellt. Rund 2.100 Euro hatte die Stadtverwaltung damals investiert. 2022 folgten dann je ein Verkehrssmiley für 2.000 Euro in Quenstedt und Wiederstedt.

Letztgenannter wurde zuerst in der Nähe eines Spielplatzes aufgestellt, nachträglich aber in die Siedlungsstraße versetzt, weil dort seit Jahren der Verkehr Probleme bereitet.