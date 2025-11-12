Daniel Bachran ist seit 1. November der neue Stadtwehrleiter in Hettstedt. Gemeinsam mit dem neuen Stellvertreter Mario Adlich hat er viele Ideen und Wünsche für die Ortsfeuerwehren.

Daniel Bachran und Mario Adlich wollen als neue Hettstedter Stadtwehrleitung das Ehrenamt wieder attraktiv machen

Der neue Stadtwehrleiter Daniel Bachran (re.) und sein Stellvertreter Mario Adlich (li.) wollen die Feuerwehren in Hettstedt attraktiver machen.

Hettstedt/MZ. - „Feuerwehr ist bei uns im Familienstammbaum fest verankert“, sagt Daniel Bachran. Bereits sein Opa war Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr in Burgörner und dort stellvertretender Wehrleiter. Ebenso war Bachrans Mutter in der Feuerwehr und er selbst ist dabei, „seit ich denken kann“. Offiziell ist er mit sechs Jahren der Kinderfeuerwehr Burgörner beigetreten, war dort zuletzt als Verbandsführer aktiv und ist beruflich als Werkfeuerwehrmann bei KME in Hettstedt tätig.