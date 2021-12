Crossfahrer muss nach Polizeikontrolle in Hettstedt seine Maschine nach Hause schieben

Hettstedt/MZ - Während der Streife stellten Polizeibeamte am vergangenen Samstagvormittag mehrere Fahrer auf Motocross-Maschinen in Hettstedt in der Eislebener Straße fest. „Diese waren in Richtung Siersleben unterwegs. Beim Erkennen der Polizeibeamten flüchteten die Fahrer in unterschiedliche Richtungen“, teilt die Polizei in einer entsprechenden Pressemitteilung mit. Ein 37-jähriger Mann aus der Einheitsgemeinde Stadt Arnstein konnte schließlich von den Polizeibeamten gestellt werden.

Der Streife fiel dabei außerdem auf, dass sich an seinem Motorrad kein erforderliches Kennzeichen befand. Damit aber längst nicht genug. Laut Polizei besteht zudem der Verdacht, dass das Motorrad nicht haftpflichtversichert ist. Der Mann müsse sich nun in entsprechenden Strafverfahren verantworten, hieß es weiter. Seine Maschine musste er nach Hause schieben.