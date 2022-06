Corona-Patient aus dem Harz in die Helios-Klinik Hettstedt verlegt

Die Helios-Klinik hat einen an Corona Erkrankten aus dem Nachbarkreis auf der Intensivstation aufgenommen. Wie die Kliniken in MSH vorbereitet sind und wie die Intensivbettenbelegung aussieht.

Hettstedt/MZ - Seit Beginn der vierten Corona-Welle sind nicht nur die Inzidenzen rasant gestiegen, auch die Anzahl der stationär behandelten Covid-19-Patienten hat zugenommen. Nicht selten kommen die Kliniken an ihre Grenze und müssen die Patienten in andere Krankenhäuser verlegen. So geschehen in dieser Woche, als ein Patient aus dem Harz in die Helios-Klinik nach Hettstedt gebracht wurde.