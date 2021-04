Corona-Mutation gewinnt in MSH die Überhand

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt

Die britische Mutation des Coronavirus hat sich im Landkreis flächendeckend ausgebreitet. Aktuell seien 80 bis 90 Prozent der bestätigten Fälle mit dem Virus auf die britische Mutation zurückzuführen, sagt Kreissprecherin Michaela Heilek. Die Mutation gilt als ansteckender als die in den ersten Monaten verbreitete „Ur-Version“ von SarsCov2. Wie auch im bundesweiten Vergleich hat der Anteil der britischen Variante auch in Mansfeld-Südharz in den vergangenen Wochen die Überhand gewonnen. Zum Vergleich: Ende Februar waren gerade einmal sechs Fälle im Landkreis mit dieser Variante bestätigt worden.

Unterdessen sollen in der nächsten Woche in Hettstedt die Impfberechtigten mit hoher Priorität (Priorität 2) angeschrieben werden, teilte die Stadt mit. Demnach sei man im Prinzip mit den Impfungen der ersten Priorität durch und wolle nun zügig weitermachen. Das Kontaktformular wird an alle Hettstedter geschickt, die das 70. Lebensjahr vollendet haben. Dies betrifft rund 1.800 Bürger. Menschen, die aufgrund anderer Faktoren in die Prioritätengruppe 2 eingeordnet werden können, werden nicht angeschrieben, da die Stadtverwaltung darüber keine Kenntnisse habe, hieß es. Die telefonische Terminvergabe erfolgt in der Reihenfolge des Eingangs der ausgefüllten Kontaktformulare, betonte die Verwaltung.

Laut Landesamt für Verbraucherschutz sind am Donnerstag im Landkreis 65 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bestätigt worden. Damit stieg die Sieben-Tage-Inzidenz auf 232,69 an. Trotz der hohen Inzidenz und dem Infektionsschutzgesetz, das am Mittwoch beschlossen werden und eine Öffnung dann wieder verbieten könnte, halten das Naturresort Schindelbruch und Romantik Hotel FreiWerk in Stolberg zunächst an einer Öffnung ab Freitag im Zuge der Modellprojekte fest. „Modellprojekte sind zwingend notwendig für eine Langzeit-Strategie in der Covid-19-Pandemie“, ist Clemens Ritter von Kempski, Eigentümer und Geschäftsführer der Ritter von Kempski Privathotels, überzeugt. Modellversuche nun zu stoppen, bezeichnete er als „grob fahrlässig“. „Wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben“, sagte der Mediziner. (mz/Joel Stubert)