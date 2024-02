Angeklagt ist ein 43-jähriger Mann, der in einem Wohnhaus in Mansfeld Cannabispflanzen gegen Entlohnung angebaut haben soll. Welche Strafe den Mann erwartet.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/Mansfeld/MZ/JM. - Um Beihilfe zum Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Mansfeld geht es in einem Prozess vor dem Landgericht Halle, der am 14. März eröffnet wird. Wie die Pressestelle des Landgerichts mitteilte, ist ein 43-jähriger Mann angeklagt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, einem anderen beim Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge Hilfe geleistet zu haben.