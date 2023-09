Vor der Wahl nachgefragt Bürgermeisterwahl in Arnstein: Die vier Kandidaten stehen Rede und Antwort

Was läuft bisher gut in Arnstein? Wie sieht Ihr Sanierungskonzept für die Straßen in der Einheitsgemeinde aus? Diese und weitere Fragen haben die Bürgermeisterkandidaten beantwortet.