Ob es auch in Sandersleben (Anhalt) solch geschmückte Häuser gibt? Der Wettbewerb des Weihnachtsmarkt-Teams wird es zeigen.

Sandersleben/MZ/ted. - Unter dem Motto „Sandersleben leuchtet“ hat das Weihnachtsmarkt-Team nun einen Wettbewerb ins Leben gerufen, teilt Patricia Weidner vom Organisationsteam mit. Gesucht wird das schönste Weihnachtshaus. Egal ob mit Lichterketten, Tannenzweigen oder kreativen Fensterbildern geschmückt: „Wir suchen das stimmungsvollste, liebevollste und originellste weihnachtlich dekorierte Haus. Lasst uns gemeinsam Sandersleben zum Leuchten bringen“, heißt es im Aufruf.

Jury bewertet Weihnachtshäuser bei Rundgang durch Sandersleben (Anhalt)

Anmeldungen dafür sind bis 4. Dezember möglich. Mitmachen können alle Haushalte aus dem Arnsteiner Ortsteil Sandersleben (Anhalt) – egal ob Einfamilienhaus, Mietwohnung oder Hofensemble. Wer teilnehmen möchte, schickt einfach seinen Namen per Mail an das Organisationsteam unter [email protected] oder meldet sich telefonisch unter der 0176/20 61 86 78 an.

Am 6. Dezember wird dann eine Jury durch den Ort gehen und die angemeldeten Objekte bewerten. Neben „Ehre und Applaus“, wie das Organisationsteam sagt, warten auch tolle Preise auf die Sieger.

Weihnachtsmarkt am 13. Dezember in Sandersleben (Anhalt)

Gekürt werden die am 13. Dezember auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz. Bereits ab 14.30 Uhr wird an diesem Tag in den Rathausstuben eine Weihnachts-Krämerei öffnen. Auch einen historischen Markt im Pfarrhof und einen Adventshof im Museum gibt es.

Der Weihnachtsmarkt selbst startet ab 15 Uhr. Gleichzeitig gibt es in der St.-Marien-Kirche ein Weihnachtssingen der Kinder der Kita „Villa Kunterbunt“ und der Grundschule „Geschwister Scholl“. 16.45 Uhr tritt der „tanzende“ Weihnachtsmann auf. Und 18 Uhr werden dann die Sieger vom neuen Häuser-Wettbewerb prämiert. Im Anschluss gibt es eine Abendshow mit DJ und den „Rebel Line Dancer“.