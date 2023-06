Die Budovereinigung Mansfelder Land organisiert einen Waldtag in Walbeck. Erwachsene und Kinder hängen gemeinsam Nistkästen für Vögel und Fledermäuse auf.

Budovereinigung Mansfelder Land organisiert einen Waldtag in Walbeck

Gemeinsam mit den Erwachsenen haben die Kinder beim Waldtag in Walbeck die Nistkästen an den Bäumen angebracht.

Walbeck/MZ - Ein bisschen mulmig ist Ida schon zumute, als sie in drei Metern Höhe auf der Leiter am Baum steht. „Oh je, das ist schon hoch“, sagt das Mädchen, nimmt dann aber allen Mut zusammen, um die erste Schraube am Nistkasten zu befestigen. Hilfe - und natürlich Rückendeckung auf der hohen Leiter - bekommt sie dabei von Sebastian Dern.