Brand in Hettstedt Nach Großalarm mit 40 Geretteten und drei Verletzten: Polizei fasst Tatverdächtigen

Aus noch unbekannter Ursache ist am Sonntagnachmittag in einem Dreigeschosser in der Hettstedter Novalisstraße ein Feuer ausgebrochen. Die Brandursache ist weiter unklar - jedoch konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden.