Ein 65-jähriger Autofahrer zerstörte die Glasscheibe der Eingangstür des Supermarktes am Rittergut in Gerbstedt. Durch Zeugen konnte der Pkw-Fahrer gestellt werden.

Gerbstedt/MZ - Wie das Polizeirevier Mansfeld-Südharz mitteilte, ist am Freitagabend ein 65-jähriger Autofahrer gegen die Glasscheibe der Eingangstür des Supermarktes am Rittergut in Gerbstedt geprallt. Die Glasscheibe wurde dadurch zerstört. Der Mann setzte daraufhin laut Zeugenaussagen seine Fahrt fort. Da sich Zeugen die amtlichen Kennzeichen merkten, konnten Polizisten den Unfallverursacher zuhause antreffen. Wie sich dabei herausstellte, stand der Mann unter immensem Alkoholeinfluss. Die nötige Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und in einer Klinik durchgeführt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Vorerst darf er keine Kraftfahrzeuge führen. Die entstandenen Sachschäden müssen noch durch einen Gutachter festgesetzt werden, heißt es weiter aus dem Polizeirevier.