Betrunkene Frau wehrt sich gegen Polizei in Hettstedt

Hettstedt/MZ - Erst ist eine 25-Jährige ins Auto gestiegen, obwohl sie Alkohol getrunken hatte, und dann wehrte sie sich heftig gegen die daraus resultierenden Polizeimaßnahmen. So zumindest beschrieb es ein Sprecher der Polizeiinspektion Halle nach dem Einsatz am Freitagabend in Hettstedt.

Demnach wurden bei der jungen Frau aus Aschersleben zunächst 1,1 Promille beim Atemalkoholtest ermittelt. Als sie dann zur Blutentnahme ins Krankenhaus sollte, wehrte sie sich, so dass die Polizeibeamten Zwangsmaßnahmen einleiten mussten. Die Kripo ermittelt gegen die Frau wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Trunkenheit im Verkehr.