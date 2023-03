Bereitschaftspraxis der Kassenärztliche Vereinigung in Hettstedt bleibt bestehen

Symbolfoto - Blick auf die Helios-Klinik in Hettstedt

Hettstedt/MZ - Die umstrittene Umstrukturierung an der Helios-Klinik in Hettstedt ist in vollem Gange. Eine Folge dessen war die Schließung der Notaufnahme zum Ende letzten Jahres. Mit einer positiven Nachricht kann nun die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt (KVSA) aufwarten: Nach Beratungen mit den verantwortlichen Vertragsärzten werde die Bereitschaftspraxis beibehalten, teilt die KVSA mit.