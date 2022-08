Baumgräber nun auch auf Friedhöfen in Siebigerode und Annarode

Stadt Mansfeld reagiert auf die gute Resonanz der ersten Baumgräber in Großörner.

Die Urnenröhren sind wie in Großörner kreisförmig angeordnet.

Siebigerode/MZ - Eine Idee aus Großörner macht in der Stadt Mansfeld Schule. Auf den kommunalen Friedhöfen in Annarode und Siebigerode sollen künftig Beisetzungen in einer Baumgrabanlage stattfinden können.