Bänke im Freibad Gerbstedt haben neue Paten und Namen

Gerbstedt

Schwimmen und planschen kann manchmal ganz schön anstrengend sein. Wie wäre es dann mit einer Pause auf der Freundschaftsbank? Das wird in diesem Sommer im Gerbstedter Freibad kein Problem sein. Mit dem Aufruf „Bankpaten gesucht!“ machte sich der Badverein Stadtbad Gerbstedt über soziale Medien auf die Suche nach neuen Paten. „Durch Facebook und natürlich Mundpropaganda haben sich schnell viele Menschen gemeldet“, sagt Annika Müller, Fachangestellte für Bäderbetriebe im Freibad Gerbstedt. Die Bänke seien nicht nur als Sitzfläche sehr wichtig, sondern erhalten auch das Flair im Freibad.

„Der Pate übernimmt mit 50 Euro die Pflege und Erhaltung seiner Bank für zwei Jahre“, so Müller. Bisher seien 17 von 23 Bänken vergeben und konnten so bereits neu gestrichen werden. Unter den Paten sind Firmen ebenso wie Kommunalpolitiker und Bewohner der Stadt Gerbstedt wie Ricardo, Sabine und Shakira Kohl und Mitglieder des Badvereins. Während eines Arbeitseinsatzes im Freibad wurden auch die Urkunden an die Paten übergeben. Neben dem Dokument können Spender auch den Namen ihrer Bank aussuchen. „Mancher hat seine Bänke nach seinen Kindern benannt“, so die 35-Jährige.

Auch die Freundschaftsbank sei eine Namensidee von Paten. Bei manchen stünde auch der Firmenname auf dem kleinen Schild auf der Vorderseite der Bank, so Vereinsvorsitzende Müller. Die Schilder werden von einer Hettstedter Firma für Glasgravuren hergestellt. „Wir sind sehr stolz auf unsere neuen Bänke und freuen uns über die Unterstützung“, so Müller. Mit den neu gestrichenen Bänken kann auch die neue Badesaison samt Ruhepausen kommen. Nach einem langen Jahr Pause warten nun alle sehr darauf, dass auch das Gerbstedter Freibad wieder seine Türen öffnet. (mz/Babett Gumbrecht)