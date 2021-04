Badverein macht Gerbstedter Freibad fit für den Badesommer

Arbeitseinsatz im Freibad Gerbstedt. 30 Helfer haben sich zum Arbeitseinsatz eingefunden. Auf dem Foto sägt Marcel Fischer eine Konifere die in das Becken stürzen drohte.

Gerbstedt

Wenn die Temperaturen wieder steigen, wird auch der Wunsch nach einer nassen Abkühlung größer. Das Freibad Gerbstedt ist bereit für die kommende Badesaison: Über dreißig Helfer fanden sich am Samstag für den zweiten Arbeitseinsatz im Gerbstedter Freibad ein. Eingeladen hatte der Badverein Stadtbad Gerbstedt, um das Bad für den Sommer vorzubereiten. „Wir wollen unser Bad doch nicht verkommen lassen“, sagt Annika Müller, Fachangestellte für Bäderbetriebe im Freibad Gerbstedt.

Neues Schild schmückt den Eingangsbereich des Gerbstedter Freibades

Zwischen neun und 13 Uhr packten alle Helfer fleißig mit an. Die Hütten von den Umkleidekabinen und von der Werkstatt, die Spielgeräte sowie die Terrasse wurden angeschliffen und neu lasiert, die Wege vom Unkraut befreit und gekärchert, ein alter Baum gefällt und zerlegt, neue Blumen gepflanzt sowie eine alte Treppe abgetragen.

Außerdem schmückt nun ein neues Schild den Eingangsbereich des Freibades. Der Modellbauer aus Gerbstedt, Günther Beinert, hat für das Freibad neue Figuren und ein Schild gebaut. „Drei Leute gehen gebückt ins Freibad und kommen gerade wieder raus“, beschreibt Annika Müller die Figuren. Darunter steht „Baden hält jung“. Auf der Rückseite sieht man ein Bild, das das Mansfelder Land darstellen und die Besucher herzlich einladen soll, das seit 1936 bestehende Bad zu besuchen.

Den Badverein gibt es erst seit vergangenem Juli. Bisher zählt er knapp fünfzig Mitglieder, die jährlich einen Beitrag von 24 Euro bezahlen und damit einen Großteil der Instandhaltung des Bades finanzieren. „Wir leben von den Beiträgen der Vereinsmitglieder und von Spenden, anders würde es gar nicht gehen“, so die Vereinsvorsitzende. Auch Bankpatenschaften seien die Idee des Vereins, mit der bereits 17 von 23 Bänken renoviert werden konnten.

Viel zu tun: Schwimmbecken reinigen und Hecke schneiden

„Für die Stadt ist das Freibad ein absolutes Verlustgeschäft“, sagt die 35-Jährige. Den Verein und die Stadt müsse man separat sehen. Die Stadt Gerbstedt zahlt die Gehälter der Fachangestellten und von zwei Kassenwärtern sowie die anfallenden Betriebskosten. Der Verein versuche Dinge abzufangen, die man auch tragen kann. „Wir versuchen jetzt zum Beispiel Spenden zu sammeln, um wieder eine Wippe für die Kinder anzuschaffen“, so Müller. Auch einen Schwimmkurs mit ehrenamtlichen Rettungsschwimmern plant der Verein, dessen Mitglieder generell ehrenamtlich arbeiten.

Vor dem Arbeitseinsatz gab es an dem Tag eine Vereinsversammlung. Rund 30 der 50 Mitglieder trafen sich auf der Wiese des Freibades. Unter anderem wurde ein neuer Vorstand gewählt und weitere Arbeitseinsätze beschlossen. Annika Müller: „Es muss noch einiges getan werden“. So sollen 60 neue Pflanzsteine gesetzt werden. Pro Stein müssen 42 Kilo bewegt werden. „Für diesen Arbeitseinsatz habe ich vor allem die Männer im Verein gebeten, kräftig mit anzupacken.“ Auch das Schwimmbecken müsse noch gereinigt, der Rasen gemäht und die Hecke geschnitten werden, erklärt die Fachangestellte für Bäderbetriebe. Ob dieses Jahr in Gerbstedt gebadet werden darf? Annika Müller hofft es, dass es die Pandemielage zulässt. „Im letzten Jahr hat der damalige Bürgermeister es nicht erlaubt, die Bäder zu öffnen.“ Das werde diesmal hoffentlich anders sein. (mz/Babett Gumbrecht)