Ab 3. Juni startet das Wald in Alterode in die Sommersaison. Doch beinahe hätte das Freibad ohne Kiosk auskommen müssen, denn der neue Betreiber sagte vor zwei Wochen ab.

Auf den letzten Drücker - Waldbad in Alterode findet neuen Kioskbetreiber

Start in die Badesaison

Das Waldbad in Alterode

Alterode/MZ - Quasi auf den letzten Drücker hat sich für das Waldbad in Alterode ein neuer Kioskbetreiber gefunden. Am kommenden Samstag, 3. Juni, ab 10 Uhr, startet das einzige Bad der Einheitsgemeinde Stadt Arnstein in die Saison.