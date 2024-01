Anwohner in Wiederstedt kämpfen für Einbahnstraße

Symbolfoto - Anwohner in Wiederstedt wollen eine Veränderung der Verkehrsführung.

Wiederstedt/MZ. - Die Enttäuschung und das Unverständnis bei den Wiederstedter Anwohnern sind groß: „Ich kann die aktuellen Gedankengänge nicht verstehen. Es sollte doch wenigstens mal einen Versuch geben“, sagte Hans-Joachim Himmel in der zurückliegenden Stadtratssitzung. Was ihn so verärgert, sind die seitens der Arnsteiner Stadtverwaltung abgesagten Pläne, für das Wohngebiet um die Wiederstedter Siedlungsstraße die Verkehrsführung zu ändern.