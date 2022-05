Anne-Frank-Schule in Hettstedt sammelt für Insekten

Lehrerin Patricia Weidner macht den Anfang bei der Sammelaktion in der Schule.

Hettstedt/MZ - „Handys für die Hummel“ heißt eine gemeinsame Aktion des Naturschutzbundes (Nabu) und der Telefónica Deutschland Group, die jetzt auch in der Ganztagsschule „Anne Frank“ in Hettstedt präsent ist. Dabei werden alle Arten von Handys, Smartphones oder Tablets sowie sämtliches Zubehör in einer Box gesammelt, recycelt und ein Erlös dafür zum Erhalt der Insekten gespendet. Die Technik kann funktionstüchtig sein, muss sie aber nicht.