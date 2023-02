Hettstedt hat eine neue Bauamtsleiterin - Anke Ciesilski. Wo die 42-Jährige zuvor tätig war und was sie mit Hettstedt verbindet.

Anke Ciesilski ist die neue Bauamtsleiterin in der Stadt Hettstedt

Zurück in die Heimat

Hettstedt/MZ - Anke Ciesilski steht am Fenster und schaut hinaus. Unter ihr erstreckt sich der Hettstedter Marktplatz. „Und man kann bis zum Bauhof gucken und so viel von Hettstedt überblicken. Es ist ein schöner Ausblick“, resümiert die 42-Jährige. Das Fenster gehört zu ihrem Büro im Hettstedter Rathaus, denn Ciesilski ist die neue Bauamtsleiterin in der Kupferstadt.