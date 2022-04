Angriff mit Metallmörser auf Polizisten? - Zahlreiche Vorwürfe gegen Hettstedter

Das Landgericht in Halle.

Halle (Saale)/Hettstedt/MZ - Die Liste der Anklagepunkte ist lang. Bedrohung und Beleidigung in mehreren Fällen, gefährliche Körperverletzung, Sachbeschädigung, tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte, mehrere Diebstähle, Hausfriedensbruch, Betrug und versuchte räuberische Erpressung werden einem 37-jährigen Hettstedter vorgeworfen, der seit Montag vor dem Landgericht Halle steht. Der Mann ist bereits in der Forensischen Psychiatrie in Uchtspringe untergebracht. Das Gericht muss entscheiden, ob er möglicherweise vermindert oder komplett schuldunfähig ist. Im Fall einer Verurteilung könnte dann die fortdauernde Unterbringung im Maßregelvollzug angeordnet werden.