Alkoholisierter 24-Jähriger zerstört aus Wut in Hettstedt eine Sprechanlage

Eine Gegensprechanlage einer Haustürklingel in Hettstedt fiel der Wut eines alkoholisierten 24-Jährigen zum Opfer.

Hettstedt/MZ - Am Donnerstagabend hat ein 24-Jähriger in Hettstedt die Fernsprechanlage der Haustürklingel zerstört. Der Jugendliche, der stark alkoholisiert war, hatte einen Wutausbruch, weshalb seine 33-jährige Lebensgefährtin die Polizei alarmierte. In seiner Wut hatte der Mann die Sprechanlgage abgerissen und auf den Boden geworfen. Verletzt wurde niemand. Laut Polizei erhielt der 24-Jährige einen Platzverweis ausgesprochen.