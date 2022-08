Alarmanlage vertreibt Einbrecher in Gerbstedt

Gerbstedt - Unbekannte haben am späten Sonntagabend versucht, in die Tankstelle in Gerbstedt einzudringen. Wie die Polizei am Montagmorgen auf Anfrage mitteilte, beschädigten sie dazu gegen 23 Uhr die Tür des Verkaufsraums. Dabei sei aber die Alarmanlage angesprungen, so dass die Täter das Weite suchten. Gestohlen wurde offensichtlich nichts.