Hettstedt - - Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag versucht, in einen Einkaufsmarkt in Hettstedt in der Feuerbachstraße einzubrechen. Nach Angaben der Polizei wurde kurz nach zwei Uhr die Alarmanlage des Geschäftes ausgelöst, worauf die Täter die Flucht ergriffen.

An einer Tür entstand Sachschaden. Zur Höhe des Schadens wurden keine Angaben gemacht.