Adventsaktion für Kinder findet statt - Hettstedter geben Geschenke aus

Hettstedt/MZ - Die Weihnachtspäckchen-Aktion in der Alten Druckerei Heise in Hettstedt wird wie geplant am 17. Dezember um 16 Uhr stattfinden, sagt Steffen Geilert, einer der Organisatoren. „Die Kinder haben in den letzten zwei Jahren genug unter der Pandemie gelitten. Deswegen wollen wir ihnen eine Freude machen und die Aktion unbedingt durchführen“, erklärt er.

2G-Regel bei Übergabe

Um die Übergabe der Geschenke pandemiekonform zu gestalten, wird der Außenbereich der Alten Druckerei Heise in der Wilhelmstraße genutzt. Außerdem wird ein Einbahnstraßensystem eingerichtet und die 2G-Regel kann umgesetzt werden, sagt Geilert. „Bei schlechtem Wetter können wir auch einen Pavillon aufstellen“, ergänzt er.

Noch bis zum 15. Dezember sammeln die Organisatoren Spenden für die Weihnachtspäckchen. In der Alten Druckerei Heise (Montag bis Freitag 10 bis 17 Uhr) oder der Buchhandlung „Die Bücherfee“ in Hettstedt können bis dahin noch Sachspenden abgegeben werden - benötigt werden Bücher, Malsachen und anderes Spielzeug, das kindgerecht ist und einen pädagogischen Mehrwert hat.

Sechste Auflage

In die Weihnachtspräsente wird von den Organisatoren auch kurz vor der Ausgabe frisches Obst gepackt. Dafür wird Geld gesammelt; die Spendendosen stehen hierfür noch bis 15. Dezember unter anderem in der Bücherfee oder dem Rewe-Markt in Hettstedt.

Die Weihnachtspäckchen-Aktion findet bereits zum sechsten Mal statt. Über hundert der bunt gefüllten Tüten konnten jährlich an Hettstedter Kinder verteilt werden. Im vergangenen Jahr musste die Übergabe allerdings coronabedingt ausfallen. Die gesammelten Spenden wurden dann regionalen Kinderheimen übergeben.