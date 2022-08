86-Jährige stirbt bei Wohnungsbrand in Hettstedt

Hettstedt - Eine 86-jährige Frau ist bei einem Wohnungsbrand am frühen Mittwochmorgen in Hettstedt ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, sei die Feuerwehr gegen 3.30 Uhr von Anwohnern alarmiert worden, weil es in einer Erdgeschosswohnung in der Franz-Schubert-Straße brannte. Die Bewohnerin konnte zunächst noch aus der Wohnung gerettet werden, verstarb aber wenig später im Krankenhaus.