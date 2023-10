Die Selbsthilfegruppe in Hettstedt erinnert an der St.-Jakobi-Kirche mit 50 Kerzen an alle Frauen, die an den Folgen einer Brustkrebserkrankung gestorben sind.

50 Kerzen erinnern in Hettstedt an Brustkrebsverstorbene

Symbolfoto - Die Kerzen in der Hettstedter St.-Jakobi-Kirche sind in Form eines Herzens aufgebaut worden.

Hettstedt/MZ/ted. - 50 Kerzen sind in Form eines Herzens in der Hettstedter St.-Jakobi-Kirche aufgebaut worden. Eine Lucia-Aktion, die die Selbsthilfegruppe Brustkrebs Hettstedt organisiert hat, um auf das Schicksal der betroffenen Frauen aufmerksam zu machen. Denn genau so viele – 50 Frauen – sterben pro Tag in Deutschland an den Folgen einer Brustkrebserkrankung, teilt das Ameos Klinikum Aschersleben mit, die die Veranstaltung unterstützt hat.