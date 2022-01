Hettstedt/MZ - Ein 35-jähriger Autofahrer versuchte sich einer Verkehrskontrolle am Samstag, etwa 5.35 Uhr, am Hettstedter Gewerbering zu entziehen, indem er seine Geschwindigkeit erhöhte. Polizisten konnten das Fahrzeug kurze Zeit später anhalten. Wie sich herausstellte, ist der Hettstedter nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Jetzt erwartet ihn ein Strafverfahren, so die Polizei.