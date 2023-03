Im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages wurden Fördermittel für die Errichtung eines Quartierspark an der Novalisgrundschule in Hettstedt bewilligt. Wie die 2,55 Millionen Euro eingesetzt werden sollen.

2,55 Millionen Euro gibt es für den Quartierspark an der Hettstedter Novalisgrundschule

Symbolfoto - Für die Errichtung eines Quartierspark an der Novalisgrundschule wurden Fördermittel bewilligt.

Hettstedt/MZ - Hettstedt erhält für die Errichtung eines Quartierspark an der Novalisgrundschule Fördermittel in Höhe von 2,55 Millionen Euro, teilt Bundestagsabgeordnete Katrin Budde (SPD) mit. „Der gemeinsame Einsatz für Hettstedt hat sich gelohnt“, sagte Budde direkt nach der Entscheidung am Mittwochnachmittag.