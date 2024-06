US-Rocker treten in Halle auf ZZ Top eröffnen den Kultursommer in Halle: Rocklegenden live erleben

ZZ Top rocken am 2. Juli die Peißnitzbühne in Halle als Auftakt des Kultursommers. In den folgenden Wochen treten auch Zucchero, Sarah Connor und Alligatoah auf. Tickets sind noch erhältlich.