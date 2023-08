Weil sich der Verdacht gegen einen 31-jährigen Hessen erhärtet haben, schlug die Polizei am Donnerstag zu. Was die Staatsanwaltschaft sagt.

Zwölfjährige in Halle missbraucht: Handschellen klicken in Wohnung

Halle (Saale)/MZ - Sie haben ihn: Der mutmaßliche Kinderschänder, der sich mehrfach an einem Mädchen in Halle vergangen haben soll, sitzt in Untersuchungshaft. Der 31-Jährige wurde am Donnerstagnachmittag in seiner Wohnung im hessischen Kassel von Einsatzkräften der Polizei festgenommen. „Es besteht Fluchtgefahr, deshalb ist er jetzt in Gewahrsam“, sagte Staatsanwalt Dennis Cernota der MZ.